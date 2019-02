Bacchus leeft: drie nieuwe Houtemse carnavalsgroepen en tweede jaar op rij prinsenpaar Frank Eeckhout

26 februari 2019

15u53 0 Sint-Lievens-Houtem Bacchus kan zondag rekenen op drie nieuwe Houtemse carnavalsgroepen. “Het doet ons plezier om een aantal nieuwe Houtemse groepen met lokale thema’s te mogen verwelkomen", zegt Paul De Meyer.

Bacchus, de god van wijn en bier, trekt zondag voor de 72ste keer door de straten van Sint-Lievens-Houtem. “Het Bacchusweekend start al op donderdag 28 februari met de sleuteloverhanding, een traditie waarmee we opnieuw aanknopen. Met Prins Yoeran en Prinses Ilse stappen voor het tweede jaar op rij een Prins Bacchus en Prinses Bacchante mee in de stoet. We hopen ook de kaap van twintig carnavalsgroepen te overschrijden. Dat zullen vooral Houtemse groepen zijn. Met Beregoed, De Kordullekes en De Stamgasten verwelkomen we trouwens drie nieuwe plaatselijke groepen", zegt Paul De Meyer.

De Stamgasten spelen met hun thema in op de actualiteit. “De maximumsnelheid op het Marktplein is dertig kilometer per uur, maar dat wordt nogal met de voeten getreden. Vandaar ons thema ‘Racen rond de moart is ons sport’", verklapt voorzitter Jonas Beerens, Prins Bacchus 2018. Hij is samen met met Prinses Nancy 2018 en de uitbaters van ‘t Stamcafé één van de oprichters van de nieuwe carnavalsgroep. Op vrijdag 1 maart wordt voor het eerst ook een Bacchusfuif georganiseerd in hun lokaal.

De festiviteiten op Den Dries gaan zaterdag van start met het ‘Kientsesbacchus’. De kientses worden vanaf 16 uur verwacht in de verwarmde Bacchustent op den Dries. Om 20 uur is het dan de beurt aan de volwassenen om hun carnavalsweekend af te trappen. De Bacchusstoet vertrekt zondag om 14 uur. Na afloop van de stoet volgt nog de Bacchusworp van op de tribune”, voegt Paul De Meyer daar nog aan toe.