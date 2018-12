Bacchus kiest prins en prinses Frank Eeckhout

11 december 2018

14u58 0 Sint-Lievens-Houtem Bacchus kiest op zaterdag 19 december Prins Bacchus en Prinses Bacchante 2019. Twee kandidaten dienden zich aan: Yoeran Sarens en Ilse De Vuyst.

Vorig jaar was het 25 jaar geleden dat een Prins Bacchus en Prinses Bacchante voorop gingen in de Houtemse Bacchusstoet op de eerste zondag van maart. Jonas Beerens en Nancy Neckebroeck zwaaiden toen de scepter. “Ook nu weer stelden zich een man en een vrouw kandidaat. Ilse De Vuyst en Yoeran Sarens zijn gepassioneerde carnavalisten en sinds jaren fervente deelnemers aan de Bacchusstoet. Beiden hopen zaterdag Prins Bacchus en Prinses Bacchante te worden. Hun verkiezing zou meteen ook een unicum zijn, want nooit eerder werden moeder en zoon samen verkozen tot prins en prinses", zegt Gunther Van Audenhove.

De verkiezing vindt plaats in het Parochiecentrum in Bavegem. De deuren openen om 21.11 uur en de show start om 22 uur. Kaarten zijn te verkrijgen bij het bestuur en de kandidaten. DJ Djoff zorgt voor de muziek.