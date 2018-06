Auto volledig uitgebrand op E40 19 juni 2018

Een automobilist slaagde er maandagochtend omstreeks 10 uur maar net op tijd in om zijn brandende Peugeot stationswagen op de pechstrook van de E40 te parkeren.





De chauffeur reed richting Brussel toen het tussen Wetteren en Erpe-Mere plots fout ging en de wagen hevig begon te roken. Koelbloedig parkeerde de chauffeur zijn wagen op de pechstrook ter hoogte van de snelwegbrug over Strijmeers in Vlierzele. Passanten probeerden nog te helpen met brandblussers, maar dat bleek tevergeefs. Bij aankomst van brandweerwagens uit Wetteren stond de wagen al in lichtelaaie.





Het voertuig brandde gecontroleerd uit en ging volledig verloren, maar niemand raakte gewond. Door de hevige rook en de bluswerken was er wel hinder voor het verkeer. (KMJ)