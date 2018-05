Aperitieflezing 'Oorlogsdagen' 18 mei 2018

Heemkunde Houtem organiseert op zondag 27 mei om 10 uur een aperitieflezing in CC De Fabriek. Historicus Pieter Serrien vertelt over de bezetting in Vlaanderen tijdens WO1, gekruid met verhalen uit de streek. Inschrijven kan via heemkundehoutem@gmail.com en kost 3 euro voor niet-leden. Leden krijgen gratis toegang. (FEL)