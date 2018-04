Actiecomité trekt naar gemeenteraad 25 april 2018

Actiecomité Leefbaar 's Hondshuffel en Hofkouter trekt donderdag naar de gemeenteraad. Op de agenda staat de goedkeuring van de wegen in een nieuw aan te leggen wijk in een beekvallei. De omwonenden dienden massaal bezwaarschriften in tegen de komst van deze wijk. "Door het bestuur werden al die bezwaren met één pennetrek van tafel geveegd. Met de mening van buurtbewoners wordt dus helemaal geen rekening gehouden. De buurt vraagt zich af wat democratie nog betekent in Sint-Lievens-Houtem. De burgemeester en de schepenen nemen beslissingen en er wordt gestemd meerderheid tegen oppositie waarbij de raadsleden dictatoriaal het standpunt van het bestuur moeten volgen. De buurtbewoners begrijpen dit niet en vragen zich af of alle gemeenteraadsleden hiermee akkoord kunnen gaan. Bij de stemming over de wegen gaan we kijken wie kleur bekent", klinkt het. Burgemeester Lieven Latoir beklemtoont dat er wel rekening wordt gehouden met de mening van de omwonenden. "Ik kan verzekeren dat alle bezwaren ten gronde worden onderzocht", zegt hij. (FEL)