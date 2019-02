Actiecomité Olmenlaan ontgoocheld na gesprek met gemeente Aankoop woning blijft doorn in het van bewoners Olmenlaan Frank Eeckhout

22 februari 2019

12u57 1 Sint-Lievens-Houtem Actiecomité Olmenlaan blijft ontgoocheld achter na een gesprek met het gemeentebestuur. Dat gesprek ging over de eventuele aanleg van een extra ontsluitingsweg voor de gemeentelijke loods via hun woonwijk. “Ze zijn gewoon niet eerlijk met ons. Op sommige momenten lachten ze ons zelfs uit. We zetten onze acties dus verder", zegt Wendy De Graeve strijdvaardig.

De bewoners van de Olmenlaan in Sint-Lievens-Houtem zetten hun protest tegen een extra ontsluitingsweg van de gemeentelijke loods verder. Nu ligt de in- en uitrit van de loods nog via de Krabbenijk, maar de gemeente heeft plannen om daar verandering in te brengen. Door de aankoop van een woning in de Olmenlaan, ziet de gemeente immers een kans om de loods ook via de achterkant te ontsluiten. Dat is allerminst naar de zin van de bewoners van de wijk. Ondanks het protest zet de gemeente haar plannen door. Op de gemeenteraad van donderdag 28 februari staat immers de principiële goedkeuring van de aankoop van de bewuste woning geagendeerd. Om meer toelichting te geven bij de aankoop, nodigde het gemeentebestuur donderdagavond een delegatie van Actiecomité Olmenlaan uit.

“We hebben een constructief onderhoud gehad met de mensen van Actiecomité Olmenlaan", laat schepen Tim De Knyf (NH) weten. “Met deze toelichting wilden we de bewoners van de wijk en het actiecomité de juiste omstandigheden schetsen. Het huis in de Olmenlaan wordt in de eerste plaats gekocht als noodwoning. Het voorzien van een bijkomende noodwoning is cruciaal. Dat dit pand paalt aan gemeentelijke eigendom en eventueel enkele faciliteiten kan bieden voor occasionele ontsluiting van de gemeentelijke garage is een meerwaarde. De andere panden die de gemeente reeds bezit staan immers niet leeg of zijn niet geschikt om als noodwoning gebruikt te kunnen worden.”

Via de meerjarenplanning zal onderzocht worden of een ontsluitingsweg van de gemeentelijke loods langs de Olmenlaan, al dan niet nuttig en haalbaar is. “De gemeente heeft immers een aantal transporten die vooraan, langs de Krabbenijkstraat, niet mogelijk zijn wegens de beperkte hoogte van de loods. Voorbeelden hiervan zijn de levering van strooizout, klinkers en ophalen van afvalcontainers. Indien dit onderzoek zou uitwijzen dat een ontsluiting nuttig en haalbaar is, dan zal dit transport beperkt worden tot een frequentie van gemiddeld één transport per week. Het is geen optie voor het bestuur dat privéwagens van personeelsleden van de loods, noch hun dienstvoertuigen de ontsluiting via de Olmenlaan zullen gebruiken. Om dit onnodig te maken, zal de gemeente -in geval van een ontsluiting- de loods en de koer herinrichten en voorzien van een ruim groenscherm over de ganse buitenzone", zegt De Knyf.

Actiecomité Olmenlaan twijfelt echter aan de eerlijkheid van de gemeente. “Onze argumenten worden niet au serieux genomen. Op sommige momenten zaten ze ons gewoon uit te lachen. We beraden ons over verdere stappen", zegt Wendy De Graeve in naam van het actiecomité.