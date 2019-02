Actiecomité Olmenlaan houdt woord en stuurt brief met bezwaren naar burgemeester en schepenen Frank Eeckhout

16 februari 2019

10u48 0 Sint-Lievens-Houtem Actiecomité Olmenlaan in Sint-Lievens-Houtem heeft een brief met bezwaren gestuurd naar het gemeentebestuur. Het actiecomité ziet het niet zitten dat de gemeente plannen heeft om de gemeentelijke loods te ontsluiten via hun woonwijk.

De bewoners van de Olmenlaan in Sint-Lievens-Houtem schakelen een versnelling hoger in hun protest tegen een extra ontsluitingsweg van de gemeentelijke loods. Nu ligt de in- en uitrit van de loods nog via de Krabbenijk, maar de gemeente heeft plannen om daar verandering in te brengen. Door de aankoop van een woning in de Olmenlaan, ziet de gemeente immers een kans om de loods ook via de achterkant te ontsluiten. Dat is allerminst naar de zin van de bewoners van de wijk. Zij zijn met een petitie gestart en hebben nu een brief gestuurd naar burgemeester en schepenen.

Meer over Sint-Lievens-Houtem

Olmenlaan

politiek

Krabbenijk