Actie 'Winkel en win een elektrische fiets 17 maart 2018

Mensen stimuleren om te winkelen bij lokale ondernemers, dat is de bedoeling van de actie 'Winkel en win een elektrische fiets'. "Plaatselijke handelaars staan altijd klaar voor hun klanten en geven zuurstof aan de dorpskern. Daarom verdienen ze een duwtje in de rug", zegt schepen van Lokale Economie Sabrina Coppens (NH). Van 19 maart tot en met 21 april kan je terecht bij de handelaars die deelnemen aan deze actie. Je herkent ze aan de affiche in het uitstalraam. Verzamel 10 verschillende stempels op ja spaarkaart bij 10 verschillende handelaars (een stempel per aankoop). De correct ingevulde spaarkaart kan je tot uiterlijk 21 april terugbezorgen via een deelnemende handelaar. Op 22 april wordt de winnaar van de elektrische fiets uitgeloot.





