Acht nieuwe peuters gaan van start in Klim-Op 02u49 0 Foto Frank Eeckhout

Maar liefst acht nieuwe peuters werden na de kerstvakantie verwelkomd in het klasje van juf Carine en klaspop Jules. Elise, June, Victor, Allian, Lien, Viktor, Elin en Quinn zetten hun eerste stapjes in de peuterklas. Als snel konden ze het goed vinden met hun vriendjes en vriendinnetjes.





Momenteel telt de peuterklas 20 kindjes. Wie graag kennismaakt met de kleuterschool van basisschool Klim-Op, is elke schooldag welkom, liefst na een seintje bij directeur Jo Dedeurwaerder op het nummer 0477/41.87.54.





(FEL)