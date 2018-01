85-jarige vrouw rijdt fietser omver en ramt twee wagens op warenhuisparking 22 januari 2018

02u31 0

Een 85-jarige vrouw uit het Sint-Lievens-Houtem heeft zaterdagmorgen bij het opdraaien van de parking van warenhuis Okay in Sint-Lievens-Houtem een fietser aangereden. Daarna schoot haar wagen in de flank van een andere auto, die de parking verliet. Ze kwam uiteindelijk zo'n dertig meter verder tot stilstand tegen een geparkeerde wagen. Bij het ongeval vielen drie gewonden. Zij werden kregen ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werden daarna met twee ambulances overgebracht naar het ziekenhuis in Zottegem. De vrouw verklaarde aan omstaanders dat haar voet van de rem gleed waardoor haar wagen plots aan hoge snelheid vooruit schoot. (FEL)