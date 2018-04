6.000 euro om sluikstorters te betrappen 27 april 2018

02u49 0 Sint-Lievens-Houtem Sluikstorters kijken maar beter uit hun doppen, want het gemeentebestuur heeft een mobiele camera gekocht om hen op heterdaad te betrappen. Kostprijs: 6.000 euro.

Ondanks de vele sensibiliseringscampagnes en opruimacties wordt nog steeds veel afval op straat en in grachten achtergelaten. Ook in Sint-Lievens-Houtem is sluikstorten een vervelende plaag.





Om dat associale gedrag aan banden te leggen, heeft de gemeente een mobiele camera gekocht. "De camera wordt elke week op een andere locatie opgehangen. Onze camera filmt autonoom dag en nacht en de beelden worden in realtime gestreamd en naar een beveiligde webservice gestuurd. De camera vernielen om de beelden te wissen, heeft dus geen enkele zin. De camera herkent bovendien ook nummerplaten", zegt schepen van Milieu Tim De Knyf (NH).





De plaatsen waar de camera komt, worden gekozen op basis van een interne lijst van zwerfvuil en sluikstortgevoelige locaties. "Ook onze inwoners mogen locaties doorgegeven. Het systeem is de voorbije twee maanden uitgebreid getest. Wie betrapt wordt, krijgt meteen een boete van 1.000 euro vermeerderd met de opruimingskosten. Elk sluikstort, ook al gaat het maar om één zak, wordt ook nog eens overgemaakt aan het parket. Dit is een strijd die we zullen winnen", besluit De Knyf strijdvaardig. (FEL)