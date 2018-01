438.000 euro voor restauratie pastorie 02u37 0 Frank Eeckhout De pastorie van de Heilige Kruisverheffingparochie krijgt een complete make-over.

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 438.359,94 euro toe voor de restauratie van de Pastorie van de Heilige Kruisverheffingparochie in Letterhoutem. "Het is de eerste keer dat een project voor sociale huisvestingsbouw voorrang krijgt bij het verwerven van een erfgoedpremie. De Vlaamse regering investeert volop in de zinvolle herbestemming van beschermde monumenten", laat Bourgeois weten. De Pastorie van de Heilige Verheffingparochie in Sint-Lievens-Houtem wordt volledig gerestaureerd. Ook de aangebouwde serre die gebruikt werd voor druiventeelt wordt opgeknapt. De Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek neemt het initiatief om de pastorie te restaureren en herbestemmen tot drie sociale huurappartementen. De pastorie van de Heilige Kruisverheffingparochie is de oudste van Sint-Lievens-Houtem en is opgericht in 1780 in opdracht van de Gentse Sint-Pietersabdij. Boven de deur werd het wapenschild van abt Gudwalus Seiger van de Sint-Pietersabdij verwerkt. De abdij was toen de rijkste abdij der Nederlanden. Deze rijkdom spiegelde zich ook af op de door de abdij opgerichte pastorieën. (FEL)