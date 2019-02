23 auto’s scheuren met meer dan 100 per uur door zone 30 aan school: “Snelste reed 131 kilometer per uur” Frank Eeckhout

01 februari 2019

15u38 1 Sint-Lievens-Houtem Maar liefst 23 snelheidsduivels werden geregistreerd met een snelheid boven de 100 per uur in de zone 30 op het Marktplein in Sint-Lievens-Houtem. De markt is zo’n 300 meter lang én er ligt een school. “Er werd zelfs een snelheid van 131 per uur gemeten”, zegt schepen van Mobiliteit en Verkeer Tim De Groote (NH).

Marc Degroote (N-VA) polste donderdag op de gemeenteraad naar de cijfers van de snelheidsmetingen op het Marktplein. Sinds de heraanleg van de markt werd daar een maximum snelheid van 30 per uur ingevoerd. “Het toestel dat de metingen registreert, hangt daar al enkele weken. Ook vorig jaar werden al eens metingen uitgevoerd. Wat leren jullie daaruit”, vroeg Degroote.

Schepen Tim De Groote wist dat die vraag kwam en had de cijfers dan ook opgevraagd. “In oktober hebben we al eens zeven dagen metingen uitgevoerd, deze maand zitten we aan negentien dagen. Op die 26 dagen in totaal werden maar liefst 159.281 voertuigen geregistreerd. In de richting van de kerk ligt de gemiddelde snelheid op iets minder dan 26 per uur. In de andere richting is dat net boven de 30 per uur. Al zitten er uiteraard wel wat uitschieters bij. De hoogst gemeten snelheid is 131 per uur in de richting van de kerk en 114 per uur in de andere richting. Daarnaast werden nog 21 metingen geregistreerd met snelheden boven de 100 per uur”, antwoordde de schepen.

Gewaarschuwd

Paul De Roo, directeur van het Sint-Lievensinstituut ziet alles met lede ogen gebeuren. “Toen we de plannen voor het nieuwe Marktplein onder ogen kregen, hebben we meteen gewaarschuwd voor dit scenario. Vroeger liep het verkeer langs beide zijden van het plein. Nu passeert alles voor de schoolpoort. Dat het veel drukker is dan vroeger, ondervinden we natuurlijk zelf. Toch schrikken we van de cijfers. En dat sommigen hier meer dan 100 per uur rijden, is totaal onverantwoord. Maar ja, de weg ziet er ook uit als een snelweg", zegt de directeur.

Aan de schoolpoort beamen ouders en grootouders de woorden van de directeur. “Vorige week zat ik hier in mijn auto te wachten. Er zoefde een donkere Volkswagen Golf voorbij en op het elektrisch bord verscheen 91. Meer uitleg hoef daar niet bij he", zegt een grootvader bezorgd. “En dan zwijgen we nog van het verkeer dat over de parking op het Marktplein vliegt. Sommigen hebben geen geduld om aan te schuiven als de school uit is en gebruiken de parking als sluipweg om sneller aan de andere kant van het Marktplein te geraken. Levensgevaarlijk is dat", sakkeren enkele mama’s en papa’s.

Politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem voerde al verschillende snelheidscontroles uit op het Marktplein.