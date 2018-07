20 liter water per vierkante meter gevallen Frank Eeckhout

25 juli 2018

10u51

In Letterhoutem is deze ochtend zo'n 20 liter water per vierkante meter gevallen.

De regenval startte rond 5 uur en duurde zo'n twee uur. Dat ging gepaard met enkele donderslagen. De regen was een welgekomen verfrissing voor heel ,wat gewassen.