17-jarige dj draaide in één van de grootste clubs van Lloret de Mar Frank Eeckhout

30 augustus 2018

11u39 0

De 17-jarige Arthur Van Schandevijl uit Sint-Lievens-Houtem, in het uitgaansleven gekend als dj Arthur Lewis draaide deze zomer in één van de grootste clubs van Lloret de Mar aan de Spaanse Costa Brava.

"Na een week draaien op Board X in Spanje werd ik op dinsdag 21 augustus uitgenodigd door Jongerentravel om in Disco St. Trop te draaien. De club is gekend omdat toppers als ‘La Fuente’, ‘Julian Jordan’ en ’Sophie Francis' daar vaak komen draaien. Na mijn dj-set werd ik gevraagd om de dag nadien in Disco Moëf Gaga te draaien. Ik moet dus een goede indruk nagelaten hebben", zegt de tiener.

Dj Arthur Lewis stond dit jaar ook op de College TD in Zottegem achter de draaitafel.