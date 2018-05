"Volledige inboedel van garage naar de vaantjes" 25 mei 2018

Patricia De Backer zat gisteren met de handen in het haar. "Onze garage ligt onder de woning en kwam voor een groot deel onder water te staan. De frigo en de diepvriezer zijn voor het stort en ook de elektrische toestellen om ons terras aan te leggen zijn naar de vaantjes. Omdat de garage onder straatniveau ligt, staat er een pomp om het water weg te trekken. Maar deze keer kon de pomp het stijgende water niet aan. Heel wat toestellen staan al op een pallet maar ook dat bracht deze keer geen soelaas. En zo'n modderstroom hebben we nog nooit meegemaakt. Het is nu kijken wat er nog te redden valt maar voor ons is dit sowieso een echte ramp", zucht Patricia. (FEL)