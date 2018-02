"Noteer 6 mei al maar in agenda" MARKTPLEIN KLAAR VOOR FEESTELIJKE OPENING FRANK EECKHOUT

02 februari 2018

02u31 0 Sint-Lievens-Houtem Het Marktplein is bijna klaar voor zijn feestelijke opening. "Noteer 6 mei maar al in de agenda, want de inhuldiging zal onder meer opgeluisterd worden door coverband Les Truttes. Na Sint-Baafs mogen ze ook eens het Marktplein van Sint-Lievens-Houtem platspelen", zegt burgemeester Lieven Latoir (NH).

Amper een jaar na de definitieve start van de werken, is het nieuwe Marktplein zo goed als klaar. Het plein is, na dat van Sint-Niklaas, het grootste van Vlaanderen. In één jaar werd het oude, versleten marktplein omgetoverd tot een frisse en moderne markt met fonteintjes en een overdekte markthal. Met een lengte van 82 meter, een breedte van 30 meter aan de langste zijde en een hoogte van 6 meter, is de eerste aanblik van die hal best wel impressionant. Met een prijskaartje van 1.325.000 euro is het de kers op de taart van de centrumrenovatie.





Een zes meter brede wandelboulevard, die over de hele lengte van het Marktplein loopt, moet inwoners van Sint-Lievens-Houtem en haar omgeving aanzetten om naar het centrum te komen voor hun inkopen. Naast de wandelboulevard werd ook plaats gemaakt voor de terrassen van de plaatselijke horecazaken. Het doel? Het centrum nog meer doen bruisen.





Platanen en Elzen

De bomen langs de wandelboulevard, 18 platanen en 4 zwarte elzen, werden deze week aangeplant. Een kleine groene long, goed voor een prijskaartje van 50.000 euro. "Daarmee zitten we in de laatste rechte lijn van de heraanleg van onze markt. De komende dagen en weken wordt alles afgewerkt en zodra we enkele droge dagen hebben, worden ook de laatste wegmarkeringen gebrand. Op 20 februari verlaat de aannemer onze gemeente. Deze week zijn we ook gestart met een sensibiliseringscampagne en daarna zullen het parkeerbedrijf en de politie optreden en verbaliseren voor wie zich niet aan snelheid, parkeertijd of parkeerplaatsen houdt", zegt schepen van Openbare Werken Tim De Knyf (NH).





Het verkeer werd gecentraliseerd aan de Zuidzijde van de markt, aan de kant van het Sint-Lievens-Instituut. Een rotonde ter hoogte van het gemeentehuis moet zorgen voor een vlotte doorstroming. Toch is nog niet iedereen vertrouwd met die rotonde, want dezelfde verlichtingspaal werd op korte tijd al twee keer afgereden.





'Positief blijven tijdens de ingrijpende werken' was de boodschap die de lokale Unizo-afdeling meegaf aan de handelaars en horecazaken op en rond het Marktplein. Een goede communicatie van de schepen, een snelle aanpak van problemen én de goede en strakke planning van de aannemer zorgden ervoor dat het ongenoegen beperkt bleef.





De totale kostprijs voor de heraanleg bedraagt 8 miljoen euro.