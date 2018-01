"Nooit eerder waren er problemen" KOPPEL ZESTIGERS MOET ZORGFLAT VERLATEN NA AANHOUDENDE RUZIE MET EIGENAAR DIDIER VERBAERE

02u53 0 Didier Verbaere Pascal van Waeyenberghe en zijn echtgenote Nadine Deplanck in één van de zorgflats. Sint-Lievens-Houtem Een koppel zestigers moet binnen twee maanden hun assistentieflat in Residentie Ter Meulen verlaten na een aanslepende ruzie met de eigenaars. Aanleiding is kritiek van het koppel op de gang van zaken en de staat van het gebouw. "Nooit eerder waren er problemen.

Paul Lievens (64) en zijn zorgbehoevende echtgenote Josiane (61) wonen al zeven jaar in één van de zeven assistentiewoningen in de Meulestraat in Bavegem bij Sint-Lievens-Houtem. Deze week viel een aangetekend schrijven in de bus, dat ze binnen 60 dagen een ander onderkomen moeten zoeken. "Gewoon omdat we kritiek hadden op de algemene gang van zaken hier", klinkt het bij het koppel.





De tuin die volgens de het koppel verloederd is.

"Op sociale media stelden ze de jongste vier maanden alles in vraag. De zorg deugde niet meer, de staat van het gebouw was slecht en de tuin verloederd. Er zouden ook geen bewonersvergaderingen worden georganiseerd. Wat ook niet klopt. De verslagen liggen hier op tafel. Zij waren er alleen nooit bij", vertelt Pascal Van Waeyenberghe, eigenaar van de assistentiewoningen. "Wie me kent, weet nochtans dat ik zorg draag voor mijn patiënten en dus ook voor de mensen die in Ter Meulen wonen. Oké, er liggen afgevallen bladeren in de tuin. Maar het is winter. En kleine herstellingen slepen wat langer aan omdat onze schrijnwerker het al maanden te druk heeft. Maar dat ze mijn werk als verpleger beginnen bekritiseren, was de druppel die de emmer deed overlopen. Ik ga zeker niet lichtzinnig over zulke beslissingen en heb meermaals geprobeerd om te bemiddelen. Maar de maat is vol."





Pascal zegde de huurovereenkomst om diverse redenen op. "Eigenlijk heb ik in het verleden al een uitzondering moeten aanvragen omdat ze nog geen 65 jaar waren. Ik heb hen nu een flat gezocht en aangeboden in Zottegem maar dat vinden ze te duur. Sorry, maar ik heb gedaan wat ik kon en wettelijk moest doen voor hen. We krijgen jaarlijks meerdere controles van Zorg en Gezondheid (FOD Volksgezondheid) en nooit waren er klachten. Ik laat mijn goeie naam niet door het slijk halen."





Het koppel wil nu naar het Vredegerecht stappen om de zaak alsnog op te lossen. Maar of die de verzuurde relatie tussen bewoners en eigenaars nog kan oplossen, valt te betwijfelen. "Het koppel wil hier weg en ik heb voor hen een flat gevonden in Zottegem. Ook in Herzele zijn er geschikte flats voor hen. Hoe dan ook blijf ik openstaan voor een gesprek of compromis. Maar ik heb er alles aan gedaan om hen tevreden te stellen. Ik sta recht in mijn schoenen en kan alle klachten weerleggen", besluit Van Waeyenberghe.





Paul Lievens was ondanks aandringen niet bereikbaar voor commentaar.