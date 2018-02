"Morgen afspraak met advocaat" BUURTBEWONERS KEREN ZICH TEGEN PLANNEN WOONWIJK IN BEEKVALLEI FRANK EECKHOUT

20 februari 2018

02u53 0 Sint-Lievens-Houtem Enkele bewoners van de Monseigneur Meulemanstraat nemen een advocaat in de arm om een woonwijk in de beekvallei tussen 's Hondshuffel, de Schoolstraat en de Monseigneur Meulemanstraat tegen de houden. "Dat er woningen komen, tot daar aan toe. Maar geen 185 zoals de plannen voorzien. De vallei betonneren zorgt gegarandeerd voor wateroverlast."

Twee infovergaderingen op hetzelfde tijdstip, op twee verschillende locaties in Sint-Lievens-Houtem. De bewoners van 's Hondshuffel, de Schoolstraat en de Monseigneur Meulemanstraat hadden beter misschien eerst de koppen bij elkaar gestoken. "Het gaat dan ook om twee verschillende projecten", verdedigen ze zich.





Vier jaar geleden keurde de bestuursmeerderheid van Nieuw Houtem en Open Vld, gesteund door oppositiepartij CD&V, de woonuitbreiding in de Houtemse centrumwijk 's Hondshuffel principieel goed. Intussen zijn bijkomende onderzoeken zoals de watertoets en verkeersstudie afgerond en hebben twee projectontwikkelaars elk een verkavelingsaanvraag ingediend voor een deel van de nieuwe wijk.





Groen licht

Nv Immo Invest uit Temse wil een verkaveling voor 23 woningen en vier meergezinswoningen realiseren, nv Novus uit Maldegem wil op haar beurt dan weer groen licht krijgen voor 58 woningen en 6 meergezinswoningen en voor 64 appartementen aan de andere kant van de beek. Alles samen is de dubbele verkavelingsaanvraag goed voor 185 wooneenheden. De bouwwerken gaan zo'n 10 jaar duren en zullen een serieuze impact op de buurt nalaten.





Wateroverlast

Omwonenden vrezen vooral het extra verkeer en wateroverlast. "Normaal treedt de beek niet snel buiten haar oevers. Maar als de vallei volledig gebetonneerd wordt, kan daar snel verandering in komen. Bovendien is er een niveauverschil van zeven meter tussen de oevers van de beek en de hoogste woning in de vallei en komen de gevels van de dichtste woningen tot op drie meter van onze tuinen. Daarnaast zullen bouwlagen tot vier verdiepingen een serieuze impact hebben op onze privacy. Dit grootschalige project zien wij echt niet zitten. Kleiner zien de projectontwikkelaars dan weer niet zitten, want zij willen zoveel mogelijk geld verdienen", zegt Michel D'Hauwers. Hij roept de omwonenden dan ook op om zoveel mogelijk bezwaarschriften in te dienen. "Morgen (vandaag, red.) hebben we met enkele omwonenden ook een afspraak met een advocaat. Die moet ons helpen bij ons verzet tegen de komst van de woonwijk.





Bij de bewoners van 's Hondshuffel lopen de gemoederen ondertussen al hoog op. "Enkele grondbezitters willen verkopen en dat zorgt voor wrevel bij hun buren. Er zijn al harde woorden gevallen. 30 jaar geleden zou dat nooit gebeurd zijn, maar een landbouwersgezin is op een leeftijd gekomen waarbij ze snel nog wat willen incasseren. Langs de ene kant begrijpelijk, maar het is wel jammer voor de bewoners", klinkt het.