"Maak van Marktplein Houtems openluchtmuseum" 03 mei 2018

Sint-Lievens-Houtem "Maak van het Marktplein een openluchtmuseum", stelt gemeenteraadslid David Clinckspoor voor. "Dat kan door de nutskasten te bestickeren met lokaal erfgoed."

Nutskasten, je kent ze wel, die grote grijze en saaie plastic bakken in het straatbeeld met daarin technische apparatuur voor elektriciteit- of gasdistributie.





Op het nieuwe Marktplein in Sint-Lievens-Houtem staan er zo'n twintigtal.





Lokaal erfgoed

Gemeenteraadslid David Clinckspoor (N-VA) komt met het idee om die nutskasten in een nieuw kleedje te steken. "De interesse in lokaal erfgoed wordt steeds groter. Daarnaast zijn er ook de heemkundige kringen, die lokaal erfgoed onder de aandacht proberen te brengen. Het is echter niet altijd even eenvoudig om het grote publiek te bereiken en hen erbij te betrekken", merkt Clinckspoor.





"Door oude foto's op de nutskasten te kleven, kan men een link verkrijgen met de geschiedenis van het gebouw of de plaats waar ze opgesteld staan. Het verfraaien zorgt voor een opwaardering van het straatbeeld, vormt een meerwaarde voor een wijk en maakt bewoners meer betrokken bij hun buurt. Op ons Marktplein kunnen we de nutskasten bekleven met historisch Houtems erfgoed en zo een openluchtmuseum creëren", besluit Clinckspoor.





Meerderheidspartij Nieuw Houtem laat weten ook al met dit idee te spelen. (FEL)