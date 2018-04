"Dit ruikt naar belangenvermenging" ACTIECOMITÉ BESCHULDIGT VOORMALIG SCHEPEN SOFIE BOEYKENS FRANK EECKHOUT

27 april 2018

02u59 0 Sint-Lievens-Houtem Actiecomité 's Hondshuffel Hofkouter beschuldigt voormalig schepen Sofie Boeykens van belangenvermenging. "Zij is betrokken partij en heeft belang bij de komst van deze wijk", klinkt het. Maar is Sofie Boeykens echt haar boekje te buiten gegaan?

Twee projectontwikkelaars willen samen 185 wooneenheden bouwen in de beekvallei tussen 's Hondshuffel, de Schoolstraat en de Monseigneur Meulemanstraat in Sint-Lievens-Houtem. Dat zien de omwonenden echter niet zitten. Zij dienden 100 bezwaarschriften in en namen twee advocaten in de arm. Gisteren trokken ze massaal naar de gemeenteraad omdat de wegenis in die wijk op de agenda stond. Ondanks alle protest werden die voorbereidende werken toch goedgekeurd (Nieuw Houtem kreeg hiervoor de steun van Christiaan De Keyzer), waardoor in juni de bouwvergunning kan afgeleverd worden. Nieuw Houtem, de partij van burgemeester Lieven Latoir, stelt dat die beslissing nog niet is genomen.





Adviesbureau

Actiecomité Leefbaar 's Hondshuffel en Hofkouter denkt van wel. Zij wijzen daarvoor in de richting van Sofie Boeykens, tot gisteren schepen van Ruimtelijke Ordening. "Het was een bestuurder van adviesbureau ABBR, die in naam van Immo West een aanvraag indiende voor het aansnijden van woonuitbreidingsgebied 's Hondshuffel. Diezelfde bestuurder heeft het project ook voorgesteld op de Gecoro. En dat is opmerkelijk want Sofie Boeykens is één van de drie bestuurders van ABBR. Daarnaast ging een gemeentelijk ambtenaar samen met de projectontwikkelaar een grondeigenaar overtuigen om toch te verkopen nadat eerdere pogingen op niets uitdraaiden. En net nu in enkele bezwaarschriften gewag gemaakt wordt van belangenvermenging, geeft de schepen haar ontslag en vlucht ze naar Antwerpen", klinkt het bij de mensen van het actiecomité.





Boeykens ontkent

Voormalig schepen Sofie Boeykens ontkent de aantijgingen met klem. "Ik ben geen bestuurder geweest bij ABBR. In het verleden heb ik wel als consultant opdrachten uitgevoerd voor dat bureau, maar nooit voor opdrachten gerelateerd aan de gemeente. Evenmin werd in 2013 door ABBR een aanvraag tot aansnijding ingediend bij de gemeente, maar werd door FC Consulting een aanvraag tot het verlenen van een 'principieel akkoord' ingediend bij de provinciale overheid. Overigens zie ik ook niet in waar een probleem kan worden gevonden in het feit dat een consultant als technisch adviseur van een ontwikkelaar een dossier gaat toelichten of verduidelijken bij een onafhankelijk adviserend orgaan als de Gecoro", reageert Boeykens.





Ze geeft wel toe dat een gemeentelijk ambtenaar bij een grondeigenaar is geweest. "Hij heeft de vraagstellingen bekeken als onafhankelijke stedenbouwkundige, niet in het voordeel van de ene of andere partij. De beslissing om te stoppen als schepen nam ze al in november. Dit is dus allerminst een vlucht."