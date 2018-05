"De schrik zit er deze keer goed in" INWONERS POLBROEK EN ESPENHOEK BEKOMEN NA WATEROVERLAST FRANK EECKHOUT

25 mei 2018

02u44 0 Sint-Lievens-Houtem "De schrik zit er goed in", klinkt het bij de inwoners van Polbroek in Sint-Lievens-Houtem. Twee dagen na elkaar werden zij getroffen door water- en modderstromen. "Nu is het vooral puin ruimen, de schade opmeten en een oplossing zoeken om water en modder in de toekomst buiten te houden."

Voor heel wat bewoners van de Polbroek en Espenhoek zit de schrik er goed in na de watersnood van dinsdag- en woensdagavond. Franky De Smaele, die aan het begin van de Espenhoek woont, bouwt zelfs een dam om zijn woning en die van zijn buurvrouw te beschermen. "Dinsdag stond het water tot aan de drempel van de deur maar woensdag stroomde het de woning van mijn buurvrouw binnen. Omdat zij gaan werken was, bekommerde ik mij om het wassende water. Er was echter geen houden aan. Het water en de modder vernielden het parket op de benedenverdieping", getuigt Franky. Omdat de veertiger een herhaling vreest, bouwt hij samen met zijn oom een dam rond de woning. Ook de drempel aan de voordeur wordt verhoogd. "Vroeger liep hier een aardeweg met aan beide kanten een gracht. Die weg is ondertussen gebetonneerd en één gracht werd dichtgegooid. Daardoor zoekt het water een andere uitweg. Bij hevige regenval is dat langs of door de woning", zegt Franky.





Moddervrij maken

Het personeel van warenhuisketen Okay was gisteren ook al vroeg in de weer zodat de winkel op tijd de deuren kon openen. Door de dikke modderbrij op de parking was het voor de klanten echter geen sinecure om boodschappen te doen. "We hebben woensdagnacht tot 2 uur bezig geweest om de winkel op te kuisen. Momenteel is een firma bezig om de parking moddervrij te maken. Hoe groot de schade is, moeten we nog opmeten. Onze prioriteit vandaag zijn de klanten", zegt winkelverantwoordelijke Dorina Vandenheede.





Overal in de straat zijn bewoners bezig met het wegvoeren van modder. Vooral voor de oudere bewoners is dat een heel karwei. "Het voetpad wordt gekuist door de brandweer maar voor onze oprit moeten we zelf instaan. We hebben al ettelijke kruiwagens weggevoerd en het einde is nog niet in zicht", zucht een bewoonster.





Verjaardagsfeestje

Even verderop zien we Tim Smekens met de tuinslang zijn terras afspuiten. "Het water stond tot aan de rand van het terrasvenster en liep net niet onze woning binnen. Wij mogen dus van geluk spreken. Een half dagje poetsen en alles zal wel proper zijn. Eigenlijk heb ik geen keuze want zaterdag is het verjaardagsfeestje van onze dochter en het is de bedoeling dat we met de familie in de tuin zitten", knipoogt de man.





Gisterenavond keken de Houtemnaren opnieuw met een bang hart naar de wolken. Rond 19 uur voorspelde Buienalarm alweer hevige regenval boven de gemeente. Gelukkig bleef een nieuwe zondvloed deze keer uit.