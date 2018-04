"Berg burgemeestersdroom niet op" SCHEPEN SOFIE BOEYKENS (NH) VERLAAT POLITIEK FRANK EECKHOUT & RUTGER LIEVENS

06 april 2018

02u34 0 Sint-Lievens-Houtem Sofie Boeykens (Nieuw Houtem), eerste schepen van Sint-Lievens-Houtem én gedoodverfd opvolgster van burgemeester Lieven Latoir, verlaat de politiek en verhuist naar Antwerpen. Een aderlating, want Boeykens haalde het tweede grootste aantal stemmen bij de vorige verkiezingen. Het rommelt binnen de partij, want ook OCMW-voorzitter Peter De Naeyer stopt.

De partij stuurde gisteren een persbericht de wereld in waarin Sofie Boeykens werd bedankt. Ze is gemeenteraadslid sinds 2000 en schepen sinds 2006. "De partij bedankt Boeykens voor haar inzet en haar deskundige inbreng", luidde het. "Zij volgde nauwkeurig de financiële toestand van de gemeente op. Zij behandelde moeilijke dossiers met juridische draagwijdte zowel inzake burgerrechten als ruimtelijke ordening. Zij keek nauwlettend toe op de veiligheid tijdens de Houtemse Winterjaarmarkt."





In november verraste burgemeester Latoir vriend en vijand door te stellen dat hij toch nog eens voor het burgemeesterschap wou gaan. Een streep door de rekening van vooral Sofie Boeykens, die na 18 jaar gemeenteraad en 12 jaar schepen zich klaar voelde om de eerste vrouwelijke burgemeester te worden van Sint-Lievens-Houtem.





Hobby

Die droom moest ze weer opbergen. Gisteren volgde het bericht dat ze nu stopt met politiek. "Om professionele redenen. Ik vervoeg een advocatenkantoor in Antwerpen. Mijn echtgenoot is afkomstig van Antwerpen en zijn kantoor is daar ook. Alles heeft zijn tijd, politiek was een uit de hand gelopen hobby. Ik ben de eerste vrouwelijke schepen geworden, maar de eerste vrouwelijke burgemeester dat zal nog niet voor 2018 zijn. Ik volg nu de liefde, maar wie weet keer ik ooit terug voor de politiek", zegt Boeykens die de burgemeestersdroom dus nog niet definitief opbergt. Boeykens haalde met 1.077 het tweede grootste aantal stemmen binnen in 2012, en is dus een stemmenkanon.





Stoelendans

Tegelijk met Boeykens stopt ook OCMW-voorzitter Peter De Naeyer, om gezondheidsredenen. Dat zet een hele stoelendans in gang in Sint-Lievens-Houtem. "Sabrina Coppens wordt voorgedragen als OCMW-voorzitter. Tim De Groote en Jan Van den Bossche worden voorgedragen als schepen. Hilde De Flo verlaat het OCMW en komt met Nancy Hermans in de gemeenteraad", laat de partij weten. "De partij is dankbaar voor het geleverde werk en tegelijkertijd is de partij ook blij nieuwe bekwame pionnen in stelling te kunnen brengen voor de komende jaren en bestuursperiodes", aldus het persbericht. Tim De Knijf, die samen met Sofie Boeykens zich opwierp als opvolger van Lieven Latoir, zou eerste schepen worden.





