"Artsen raden het af, maar ik ben koppig" WIELERSPORTCOMITEIT BAVEGEM ORGANISEERT WEDSTRIJD VOOR G-SPORTERS FRANK EECKHOUT

18 mei 2018

02u48 0 Sint-Lievens-Houtem Wielersportcomiteit Bavegem organiseert tijdens de kermis op 17 juni een wedstrijd voor G-sporters. "Het doorzetten van dorpsgenoot Eddy De Visscher, die bij een ongeval beide onderbenen verloor, deed ons beseffen dat sporters met een beperking aandacht verdienen", zegt Hendrik D'Hoose.

11 oktober 2016. Een dag die voorgoed in het geheugen van Eddy De Visscher (50) en zijn gezin gegrift staat. Eddy reed die dag met een lading slachtafval op de E17 richting Gent, toen hij in de buurt van Kortrijk op een Sloveense vrachtwagen inreed. Die kwam net voor hem de autosnelweg opgereden. De klap was enorm, Eddy zat gekneld in zijn stuurcabine of wat daar nog van overbleef. Eddy lag enkele maanden in een coma en werd wakker zonder onderbenen. Hij bleef echter niet bij de pakken zitten en vocht terug. Vorig jaar stapte hij mee in de 25 kilometer van Oudenaarde en onlangs nog speelde hij samen met lotgenoten in een toneelstuk. Het ongeval van Eddy zette ook Wielersportcomiteit Bavegem aan het denken.





"Elk jaar tijdens de plaatselijke kermis organiseren we enkele wielerwedstrijden. Dit jaar lassen we ook een wielerevent voor sporters met een beperking in. We krijgen daarvoor de volledige medewerking van Lipa Family, de werkgever van Eddy. Op een afgesloten parcours van 2,8 kilometer draaien de G-sporters vijftig minuten lang rondjes. Zelf rij ik mee met een tandem samen met mijn 23-jarige zoon Francis. Ook hij heeft een beperking en kijkt er nu al naar uit om deel te nemen", zegt Hendrik D'Hoose.





Zonder batterij

Eddy De Visscher is tevreden met dit initiatief en maalt elke dag kilometers af met de handbike. "Eigenlijk raden de artsen mij dat af, maar ik ben een beetje koppig", knipoogt Eddy. "Ik ben nu een drietal maanden aan het trainen en haal een gemiddelde van 17 à 18 kilometer per uur. Na 30 kilometer is mijn pijp wel uit, ook met elektrische ondersteuning. Ik weet dus niet of ik het 50 minuten ga volhouden, want tijdens de wedstrijd moet ik zonder batterij rijden. Mijn gezin weet ondertussen wel dat ik een doorzetter ben en dat opgeven niet in mijn woordenboek staat. Dat een vriendin uit de revalidatie ook deelneemt aan de wedstrijd, is een extra stimulans."





Eddy gaat nog elke voormiddag naar de revalidatie in het UZ Gent. Hij heeft ondertussen ook een paar Geniums. "Dat zijn prothesen met een kniescharnier waardoor intuïtieve bewegingen mogelijk zijn. Daardoor kan ik opnieuw uit de voeten op elke ondergrond. Het is nog maar de tweede keer dat de verzekering die protheses geeft aan iemand. Niet verwonderlijk als je weet dat ze 105.000 euro kosten en om de zes jaar vervangen moeten worden", besluit Eddy.





Alle info over het wielerevent voor sporters met een beperking en de andere activiteiten is te vinden op www.wscbavegem.be.