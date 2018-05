"Alle 20 kleuters moeten voor Berentuin kiezen" BASISSCHOOL DREIGT LAATSTE SCHOOLJAAR IN TE GAAN FRANK EECKHOUT

16 mei 2018

02u35 0 Sint-Lievens-Houtem Het einde lijkt nabij voor basisschool De Berentuin. "Op 1 februari hadden we 17 leerlingen. Op 1 september moeten we minstens 20 kleuters of 25 lagereschoolkinderen hebben. Zo niet wordt volgend schooljaar het laatste", zegt directeur Paul De Roo.

Problemen met het schoolbestuur van de toenmalige Sint-Jozefschool mondden vijf jaar geleden uit in een splitsing tussen de afdelingen in Impe en Vlierzele. De school in Impe ging haar eigen weg en het schooltje in Vlierzele werd een wjikschool van het Sint-Lievensinstituut in Sint-Lievens-Houtem. Meteen kreegt directeur Paul De Roo er een school bij. "Het schooltje in Vlierzele telde toen zo'n 45 leerlingen. We investeerden in klaslokalen en in een prachtige tuin om een nieuwe schwung in het wijkschooltje te krijgen", vertelt De Roo.





Toch is het voor De Berentuin jaar na jaar opboksen tegen concurrentie van de gemeenteschool. Die heeft een kleutervestiging in Zonnegem en een lagere school in Vlierzele. "Wij moeten in diezelfde vijver vissen om leerlingen aan te trekken. Dat is vaak vechten tegen de bierkaai. Op het einde van vorig schooljaar was het reeds alle hens aan dek. Samen met het schoolbestuur konden we de ouders overtuigen dat De Berentuin nog steeds de beste keuze was voor hun kinderen. Zij beloofden de school trouw te blijven, maar op een bijeenkomst op 17 juli merkten we dat heel wat ouders van mening veranderd waren waardoor de school een leegloop kende. Het was zelfs zo erg dat we vandaag amper 17 leerlingen hebben. 11 kinderen zitten verdeeld over twee kleuterklassen, de eerste graad telt vier leerlingen, de tweede graad amper twee."





Omdat De Berentuin vandaag amper 17 leerlingen heeft, dreigen op 1 september ook twee leerkrachten overgeplaatst te worden.





Schoolfeest

"Slechts één kleuter maakt de overstap naar het eerste leerjaar. Het wordt dus een helse opdracht om onze lagere school draaiende te houden. Het wordt zelfs moeilijk om voldoende kleuters aan te trekken. In Vlierzele en Zonnegem zijn amper 20 kleuters die op 1 september voor het eerst naar school mogen. Die zouden allemaal al voor De Berentuin moeten kiezen om bestaanszekerheid te hebben", bedenkt De Roo.





Toch weigert de directeur om nu al de handdoek te gooien. "Samen met de leerkrachten zijn we bezig met de voorbereiding van de opendeurdag en het schoolfeest. Dat vindt plaats op zondag 3 juni. Voor ouders is dit de ideale dag om kennis te maken met onze school. Kwaliteitsvol onderwijs blijft een troef. Dat kan ook in een kleinschalige school. Daarom blijf ik hopen op voldoende instroom zodat De Berentuin gered wordt van een stille dood. Want dat verdienen de mensen niet die zich de voorbije jaren met hart en ziel ingezet hebben voor het wijkschooltje", besluit De Roo.