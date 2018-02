Zonnebos wordt opengesteld 09 februari 2018

Het Zonnebos in de buurt van de Brouwersweg in Sint-Laureins wordt dit jaar opengesteld voor het publiek. Het natuurgebied is eigendom van de vzw Natuurpunt. "We voorzien dit jaar 30.000 euro voor de renovatie en het openstellen van het Zonnebos", zegt schepen Johan Francque (N-VA). "Vroeger ging dat om een privébos en het was al een grote stap dat Natuurpunt het bos kocht. Dit wordt een stappenplan, want er is nog veel werk aan vooraleer we het Zonnebos effectief kunnen openstellen. Zowel de natuur als de wegen in het bos moeten worden aangepakt. We hopen tegen de zomer het eerste deel openbaar te kunnen maken." (JSA)