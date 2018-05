Zes bestuurders onder invloed zijn rijbewijs kwijt 05 mei 2018

De politie van de zone Meetjesland Centrum heeft donderdag samen met de Nederlandse politie een grootschalige internationale actie tegen alcohol en drugs gehouden. Onder meer in Sint-Laureins en het Nederlandse IJzendijke werden controleposten opgesteld. Er werd ook gepatrouilleerd. Een bestuurder zonder rijbewijs werd er tegengehouden. Zijn auto was ook niet gekeurd of verzekerd. Twee bestuurders werden betrapt onder invloed van cocaïne en cannabis. Zij moeten hun rijbewijs alvast voor 15 dagen inleveren. Nog vier andere bestuurders legden een positieve ademtest af en hadden zoveel gedronken dat ook onmiddellijk hun rijbewijs werd ingetrokken. "De gezamenlijke actie is een eerste stap naar een nauwere samenwerking", aldus Marino Longeville van de politie Meetjesland Centrum. (DJG)