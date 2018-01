Zelfde reglement in 14 bibliotheken 02u49 0

De veertien bibliotheken van het Meetjesland hanteren vanaf nu allemaal hetzelfde reglement. Alle tarieven en uitleentermijnen werden gelijkgeschakeld.





"Zo'n gelijkschakeling in een regio is uniek voor Vlaanderen", zegt Joyce Van den Bulck van Comeet. "Dit moet voor de bibliotheekgebruikers een grotere transparantie en duidelijkheid met zich mee brengen. Tot nu hanteerden de 14 lokale bibliotheken in de regio elk een verschillend gebruikersreglement. Je zou het misschien niet denken, maar een groot aantal mensen is lid van meer dan één bibliotheek. De redenen daarvoor zijn verschillend: een ander aanbod, een betere bereikbaarheid of andere openingsuren. Bij een grote bevraging bleek 28 procent geregeld naar een bib in de omliggende gemeenten te gaan. Ook voor die specifieke groep bezoekers is het uniforme reglement nu een groter gebruiksgemak." (JSA)