Willy en Denise vieren diamanten huwelijksfeest 10 augustus 2018

02u32 0

Willy Willems en Denise Van de Voorde zijn zestig jaar getrouwd en hebben hun diamanten huwelijksverjaardag uitgebreid gevierd. Het schepencollege van Sint-Laureins kwam hen feliciteren. Ze leerden elkaar kennen op één van de vele Vlaamse kermissen uit die tijd. Willy en Denise kregen drie kinderen. Willy was verkoper, onder andere bij Steyaert-Heene in Eeklo. Denise nam het kapsalon van haar zus over, en nu staat de dochter in de zaak.





(JSA)