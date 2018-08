Wijkkermis rond Warande 01 augustus 2018

Sint-Laureins houdt dit weekend de wijkkermis RoWaBis. Op vrijdag 3 augustus wordt om 18 uur gestart met het RoWaBis-café met gratis hapjes, en een happy hour van 18.30 tot 19.30 uur. Om 20 uur is er een optreden van de gelegenheidsband De Waranderers.





Zaterdag 4 augustus is er vanaf 13 uur het krulboltornooi en een uur later de gratis kindernamiddag met ponyritten, kindergrime, een optreden van clown Tyno, springkastelen en een kleurwedstrijd. Zaterdagavond is er warme beenhesp, een optreden van de Warandse Nachtegalen en ambiance in de tent.





Zondag kan je tussen 8.30 en 10 uur aanschuiven voor een ontbijtbuffet. In de namiddag is er een vijfkamp met een optreden van dansschool Movimento. Bij goed weer gaat er zondagavond nog een luchtballon de lucht in.





Info: Rowabis@gmail.com of de Facebookpagina Rowabis. (JSA)