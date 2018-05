Werken in rusthuis 02 mei 2018

02u24 0

De grote renovatie in het woonzorgcentrum van Sint-Laureins gaat de tweede fase in. Er wordt nu gewerkt in de polyvalente zaal. "Eerst wordt de zaal gestript, alleen de vloer blijft behouden", zegt OCMW-voorzitter Tom Lacres (Samen). "De werken in fase één aan de inkom en de bouw van de kineruimte gaan ook verder. Dat heeft gevolgen voor de activiteiten van de bewoners en de werking van de bar, die tijdelijk naar een andere zaal verhuizen. Ook het personeel krijgt een ander onderkomen om zijn lunchpauze te nemen." (JSA)