Wandeldag start aan Het Godshuis Joeri Seymortier

09 november 2018

11u00 3 Sint-Laureins De Wandel Mee van zondag 11 november wordt dit jaar georganiseerd in Sint-Laureins.

Je wandelt 5, 9, 15 of 17 kilometer. De wandelingen van vijf en negen kilometer zijn ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Starten gebeurt aan Het Godshuis in Sint-Laureins. Het parcours gaat richting het Leopoldkanaal. Alle wandelroutes lopen hoofdzakelijk langs verharde veldwegen, dwars door de polders. Wie zich waagt aan 15 of 17 kilometer, komt tot bij de Boerekreek in Sint-Jan-In-Eremo. Info: www.sint-laureins.be.