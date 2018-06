Wagen vliegt in brand na botsing 04 juni 2018

Een wagen is gisterenavond rond 20.30 uur in brand gevlogen na een frontale aanrijding op het kruispunt van de Vaakweg en Nieuwbedelf in Sint-Laureins. De auto van een 23-jarige vrouw uit Waregem belandde daarbij in de gracht. De vrouw kon de wagen veilig verlaten voor die vuur vatte. De brandweer kwam ter plaatse en kreeg de brand onder controle. Zowel de vrouw als de andere bestuurder, een 48-jarige man uit Maldegem hadden geen zichtbare verwondingen, maar gingen toch ter controle naar het ziekenhuis. Op het kruispunt geldt een voorrang van rechts. Het onderzoek zal moeten uitwijzen wie er in fout ging. (WSG/DJG)