Vzw Kleine Held houdt ‘Ontbijt for Life’ en wil zo ouders van prematuurtjes helpen Joeri Seymortier

20 november 2018

08u43 0 Sint-Laureins Dimitri Goethals en Sofie D’hondt uit Sint-Laureins organiseren op zondag 25 november een ‘Ontbijt for Life’ voor hun vzw Kleine Held.

Dimitri en Sofie zijn de ouders van Elize (5), Ella (2) en Noor. Noor was prematuur, heeft zeven maanden gevochten in het AZ Sint-Jan in Brugge, maar verloor uiteindelijk de oneerlijke strijd. “Als eerbetoon aan haar hebben we de vzw Kleine Held opgericht”, zegt mama Sofie. “Om haar verder te laten schitteren. We hebben toen zelf aan den lijve ondervonden hoe moeilijk het is om vrolijke en praktische kleertjes te vinden voor de allerkleinsten. Terwijl dit net heel belangrijk is. De eerste keer dat je schatje kleertjes mag dragen is een moment waar je als ouder echt naar toe leeft. Daarom schenken wij gratis pakketjes aan ouders van prematuurtjes en zieke pasgeborenen. In elk pakketje zit er een body, mutsje, couveusedekentje, wikkeldekentje, geurdoekje en mini-vlaggenlijn. Op die manier willen we de ouders een lichtpuntje schenken tijdens een emotioneel zware en heftige periode.”

Inschrijven

De vzw bestaat nog maar anderhalf jaar, maar ondertussen werden wel al 445 pakketjes geschonken. Elk pakketje kost gemiddeld 50 euro, dus er is veel geld nodig. Dat wordt zondag ingezameld tijdens ‘Ontbijt for Life’, in de gebouwen van De Regenboog in Sint-Laureins. Volwassenen betalen 18 euro voor het buffet, kinderen tussen 3 en 12 jaar betalen 10 euro. Inschrijven: info@kleineheld.be.