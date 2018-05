Voormalig schepen viert gouden huwelijk 15 mei 2018

02u53 0

Firmin Meulebroeck en Jeanette Bonte uit de Heistraat in Watervliet zijn vijftig jaar getrouwd. Firmin zetelde dertig jaar in de politiek, al van in de tijd van de fusie van Sint-Laureins. Eerst tien jaar als raadslid en dan twintig jaar als schepen. Hij ontfermde zich onder andere over het departement Openbare Werken. Hij combineerde de politiek altijd met het runnen van zijn eigen bedrijf. Firmin en Jeanette kregen één dochter, Karin.





(JSA)