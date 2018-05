Volksspelen, barbecue en fietstochten voor 15 jaar Kruiskenshoeve 30 mei 2018

02u52 0 Sint-Laureins Robert Accoe viert dit weekend feest. Het is precies 15 jaar geleden dat hij zijn project op de Kruiskenshoeve in Sint-Laureins begon. Daar kunnen jongeren met problemen tot rust komen.

Instellingen van de bijzondere jeugdzorg, en ook scholen uit de buurt, doen graag een beroep op de Kruiskenshoeve. "Hier in de Kruiskenshoeve ligt de nadruk op rust", zegt Robert Accoe. "Rust in de plattelandsomgeving, ver van alle drukte. De tijd mag hier even stilstaan. Door hier gewoon mee te werken, worden die jongeren geholpen om weer perspectief te krijgen en er opnieuw zin in te krijgen", aldus oprichter Robert Accoe.





Vaste waarde

"De vrijwilligers en ik doen dat hier liefst zonder veel grote woorden. Het hek staat hier voor iedereen open. We zijn blij dat we na 15 jaar een vaste waarde geworden zijn", zegt Robert Accoe.





Het feestweekend begint op zaterdag 2 juni met een buurtfeest, waarop iedereen uit de buurt uitgenodigd wordt. Vanaf 14 uur zijn er volksspelen en vanaf 17 uur staat heel wat muziek op het programma.





Aperitiefconcert

Op zondag 3 juni is er de jaarlijkse opendeurdag met barbecue. Er zijn fiets- en wandeltochten, om 11 uur een aperitiefconcert, 's middags eetfestijn.





Je vindt de Kruiskenshoeve in de Kruiskenstraat 7 in Sint-Laureins.





Het volledige programma is terug te vinden op www.kruiskenshoeve.com.





(JSA)