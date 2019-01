Voetbalclub Camerado’s heeft nieuwe stek (maar heel Sint-Margriete geniet mee) Joeri Seymortier

15 januari 2019

09u30 0 Sint-Laureins De nieuwe accommodatie van The Camerado’s in Sint-Margriete moet een stek worden voor alle inwoners van het dorp.

Het nieuwe gebouw dat de gemeente Sint-Laureins liet zetten is eigenlijk voor voetbalclub The Camerado’s, maar kan door heel het dorp gebruikt worden. “Met de opening van dit gebouw is er nu in elk van onze deelgemeenten een plek waar inwoners en verenigingen elkaar kunnen ontmoeten”, zegt schepen Hugo Coene (Samen Anders). “We hebben het Dorpshuis in Watervliet, het Huis van de Vrije Tijd in Sint-Laureins, ‘t Kantientje in Bentille, de Sint-Nicolaskring in Waterland Oudeman en nu ook de stek in Sint-Margriete. Het is veel meer dan een voetbalkantine, maar echt een functioneel gebouw waar iedereen moet van kunnen genieten.”