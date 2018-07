Vijf schilderijen gestolen uit kerk 13 juli 2018

02u37 0 Sint-Laureins Inbrekers hebben woensdagnacht een ware ravage aangericht in de Sint-Jan-de-Doper-kerk in Sint-Jan-In Eremo. Vijf schilderijen werden er gestolen.

"Het slot van de toegangsdeur van de kerk werd uitgeboord", zegt politiewoordvoerder Marino Longeville. "Vier offerblokken werden opengebroken en vijf willekeurige schilderijen van de kruisweg van Jezus werden gestolen." Rond 7 uur donderdagochtend kreeg de voorzitter van de Kerkfabriek Bentille, Jozef Maenhout, het nieuws te horen. "Toen ik het hoorde, dacht ik eerst aan vandalen. Maar in de kerk was het een ware ravage, alles lag overhoop, doekjes, papieren, een plastieken zeil. Dan zag ik ook dat offerblokken opengebroken werden. Ze hebben ook de tijd genomen om de schilderijen uit hun kader te halen, één voor één. Daarnaast lag er ook een plastieken zeil klaar aan een Mariabeeld, waarschijnlijk om ook mee te nemen." De inbrekers inspecteerden letterlijk elk hoekje van de kerk voor waardevolle materialen. "Ze hebben zelfs deurtjes geopend waarvan we niet eens wisten dat ze er waren. Het is een spijtige zaak, ze kunnen die schilderijen toch niet doorverkopen? Die zijn van begin vorige eeuw, maar het is vooral de emotionele waarde die ertoe doet. Nu blijven die plekken leeg achter." Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam ook ter plaatse voor sporenonderzoek. "Ik heb alvast andere kerken in de buurt gewaarschuwd", zegt Jozef. (DJG)