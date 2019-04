Vijf Meetjeslandse plattelandsgemeenten krijgen samen 646.439 euro Joeri Seymortier

08 april 2019

11u08 0 Sint-Laureins Vijf kleine plattelandsgemeenten uit het Meetjesland kregen vorig jaar samen 646.439 euro uit het Vlaams Fonds ter stimulering van plattelandsinvesteringen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman (CD&V) uit Maldegem maakt de lijst bekend en vindt dat het meer mag zijn. “Het is goed dat Vlaanderen middelen voorziet specifiek voor plattelandsgemeenten”, zegt Valerie Taeldeman. “Maar deze inspanningen zouden verhoogd moeten worden. Steden en gemeenten die inzetten op open ruimte, bossen en weilanden moeten sterker beloond worden via het Gemeentefonds.”

Assenede kreeg 174.529 euro voor de nodige heraanleg van het Kriekerijstraatje. Kaprijke kreeg 62.805 euro en investeerde dat onder andere in de spoorwegbedding en het Bentillepad. Er was ook 91.875 euro voor Knesselare, dat nu een fusie ondergaan heeft met Aalter. Ook daar werden wegen en bermen onderhouden worden. Sint-Laureins kreeg 217.812 euro en gebruikte dat onder andere voor de omschakeling naar led-verlichting en de groene inrichting van Warande. Zomergem kreeg 99.418 euro en pompte dat in het onderhoud van het uitgebreide wegennet.