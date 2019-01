VIDEO: Winterse luchtbeelden tonen prachtig krekengebied in Sint-Laureins Joeri Seymortier

24 januari 2019

16u59 0 Sint-Laureins Het krekengebied van Sint-Laureins ooit al eens van uit de lucht gezien?

De sneeuw van deze week levert prachtige beelden op in de open landschappen van het krekengebied in Sint-Laureins. De eerste sneeuw levert overal prachtige beelden op, maar de kreken springen er toch nog uit. StapAf van Toerisme Oost-Vlaanderen trok naar het krekengebied in Sint-Laureins, en zag een eindeloze witte vlakte vanuit de lucht. Klik op de video, en geniet mee.