Verkeerspoppen aan alle schoolpoorten 30 augustus 2018

Aan alle scholen in Sint-Laureins, Watervliet, Sint-Margriete en Bentille zijn plastic verkeerskindjes geplaatst, die de bestuurders moeten aanmanen vanaf maandag trager te rijden.





"Maandag 3 september begint het nieuwe schooljaar en dan wordt het weer een pak drukker op de weg", zegt schepen Claudine Bonamie (Samen Anders). "De verkeersveiligheid voor onze kinderen is van cruciaal belang, vandaar dat we de verkeerskindjes met fluovestjes geplaatst hebben aan alle invalswegen naar onze scholen. Het is niet alleen een signaal naar de automobilisten dat ze trager moeten rijden. Ook de kinderen en ouders worden erop gewezen dat ze oog moeten hebben voor de gevaren op de weg. Oefen de schoolroute op voorhand!" (JSA)