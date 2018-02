Verdienstelijke personeelsleden gehuldigd 28 februari 2018

Sint-Laureins heeft de verdienstelijke personeelsleden gehuldigd, die met pensioen gaan of een jubileum vieren. Bernadette Daelemans heeft 25 jaar dienst in de bibliotheek en werd daarvoor in de bloemetjes gezet. Chantal Van Hecke was het grootste deel van haar carrière leerkracht in de Regenboogschool Watervliet en is nu met pensioen. Georgette De Paepe kwam in 1984 in dienst als schoonmaakster en heeft er nu ook een punt achter gezet.





(JSA)