Veldstraat wordt (eindelijk) vernieuwd 02u46 0 Sint-Laureins Het wordt al jaren aangekondigd, maar dit jaar zullen de Veldstraat en het Menneken in Watervliet eindelijk vernieuwd worden.

De gemeente Sint-Laureins legt 775.000 euro aan de kant. "Het lastenboek is goedgekeurd, dus dit jaar zal het werk effectief uitgevoerd worden", belooft schepen van Financiën Hugo Coene (Samen Anders). "De werken zullen deze zomer net voor of net na het bouwverlof starten. Dit is een dossier dat nog door de vorige meerderheid opgestart werd en waar de mensen al lang op wachten. Waarom het toch nog zo lang geduurd heeft? De opmaak van de plannen was een lange procedure met heel wat technische hindernissen. Maar nu zijn we er uit en in 2018 worden de werken zeker uitgevoerd."





(JSA)