Vandalen beschadigen auto's 16 maart 2018

Twee wagens die in een achtertuin stonden in Moershoofde in Sint-Laureins, zijn overgoten met verf en bekrast door vandalen. De eigenaars verwittigden de politie gisterenochtend. De auto's waren in de achtertuin gestald omdat ze te koop stonden. De vandalen waren mogelijk op rooftocht, want uit twee andere voertuigen werd werkmateriaal gestolen en een aanhangwagen verdween. (WSG)