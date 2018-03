Van werf tot werf door Meetjesland OVERAL OMLEIDINGEN, MAAR BETERSCHAP IN ZICHT JOERI SEYMORTIER

20 maart 2018

02u49 0 Sint-Laureins Wie door het Meetjesland rijdt, kan niet aan de wegenwerken ontsnappen. Je rijdt vooral in het westen van het Meetjesland van omleiding naar omleiding. Bij enkele grote werken zit er schot in de zaak en er is er goed nieuws. Een overzicht.

De grootste werf is en blijft die van het oprittencomplex E40 in Aalter. Daar wordt nog gewerkt tot de zomer van volgend jaar. "Volgende maand volgt er een nieuwe fasewissel", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Wellicht op 9 april opent de vernieuwde doorsteek naar de Tieltsesteenweg. Dan moet de doorsteek naar de Steenweg op Deinze wel weer dicht. Wie van op de N44 naar de E40 komt, zal dan niet alleen de nieuwe oprit E40 richting Oostende kunnen gebruiken, maar vanaf dan ook de nieuwe oprit richting Gent."





Eekloseweg heropent

Wie van Aalter naar Eeklo rijdt, botst op de werf van de Eekloseweg in Adegem. De straat is daar afgesloten, maar ook daar goed nieuws. "Het volledig afsluiten van de weg zal normaal gezien maar duren tot eind deze week, 23 maart", zegt Sylvie Syryn van Wegen en Verkeer. "Daarna komen er tijdelijke verkeerslichten aan de werfzone, en kan het verkeer tot het einde van de werken wel beurtelings langs de werfzone."





Tot 20 minuten aanschuiven

Omdat je van Aalter niet langs Ursel naar Eeklo kan, rijden heel wat mensen via de N44 naar de Expressweg N49. Maar ook daar bots je weer op grote werken. Nog tot de zomer wordt gewerkt aan het wegdek tussen Maldegem en Eeklo. Regelmatig staan er files waar je tot twintig minuten moet aanschuiven. Intussen starten ook verderop in Oosteeklo de werken voor de aanleg aan een brug over de N49, ter hoogte van de Stroomstraat. Ook daar tot na de zomer alle verkeer op één rijvak per rijrichting.





Binnendoor rijden is in het westen van het Meetjesland ook niet meteen de oplossing. In Knesselare is de verbinding naar Oedelem volledig onderbroken. In Eeklo kan je aan de Kop van de Vaart niet naar het industrieterrein. Die werken duren nog tot 15 april. Ook de Zandvleuge in Eeklo is nog tot eind april volledig dicht. Als je de N49 over geraakt, rij je je dan weer vast in de Waaistraat. De doortocht naar Kaprijke is nog een tijd dicht. In Sint-Laureins moet je dan weer rond rijden om het centrum te bereiken, want daar zijn de voorbereidingswerken voor de dorpskernvernieuwing ondertussen gestart.





Onmogelijk zonder hinder

Allemaal tekenend voor een verkiezingsjaar? "Mensen hebben soms dat gevoel, maar ons budget openbare werken is elk jaar ongeveer even groot", zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld) in Eeklo. "Er zijn dit jaar veel werken in Eeklo, maar die zijn broodnodig om wateroverlast in wijken en straten onder controle te krijgen. Zonder hinder kan nu eenmaal niet", besluit schepen De Waele.