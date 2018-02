Van KLJ naar politiek 06 februari 2018

Samen lanceert in Sint-Laureins met Sylvie Bruyninckx (46) een nieuwe kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Sylvie woont in Sint-Laureins, maar heeft haar roots in Bentille. Ze was jaren leidster bij de KLJ Bentille en was er ook hoofdleidster. Ze heeft ook enkele reünies van oud-leden van de KLJ mee helpen organiseren. "Toen mijn drie kinderen in Bentille naar school gingen, was de stap naar de ouderraad snel gezet", zegt Bruyntinckx. "Ik help graag andere mensen en hoop dat ook in de politiek te doen. Samen met mijn echtgenoot Steven De Schepper baat ik een tuinaannemersbedrijf uit. Ik neem er de boekhouding voor mijn rekening." (JSA)