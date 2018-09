Van je vrienden moet je het hebben 03 september 2018

02u24 0

In de voortuin van een pasgetrouwd koppel uit de Kruiskenstraat in Sint-Laureins leek afgelopen weekend een tornado gepasseerd. De ravage was het werk van vrienden. Wie terugkomt van zijn huwelijksfeest vindt wel vaker een verrassing, maar in de Kruiskenstraat gingen de vrienden daar erg ver in. Een afgedankte caravan werd in een boom gehangen, een oude kapotte Porsche werd op een berg aarde en afval geplaatst en een tractor voor de gevel geparkeerd. Daarnaast bouwden de vrienden een muur van bierbakken en legden ze een tractorband rond de schoorsteen. Buurtbewoners lichtten de politie in. "Morgen zal alles opgeruimd zijn", verzekeren de bewoners. (WSG)