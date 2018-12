Uitbreidingsplannen voor provinciaal centrum De Boerekreek Nieuwe loods en polyvalente zaal gepland tegen 2020 Joeri Seymortier

21 december 2018

11u07 0 Sint-Laureins Het provinciaal sportcentrum De Boerekreek in Sint-Laureins moet er vanaf 2020 helemaal anders uitzien. De provincie heeft plannen om het centrum grondig te vernieuwen en uit te breiden. Er zullen nieuwe lokalen bijgebouwd worden, de toegang wordt verlegd en er komt een veel ruimere parking.

De Boerekreek in Sint-Laureins is in heel de provincie bekend voor zijn sportkampen, sportdagen en plattelandsklassen. De laatste jaren werd het domein sterk uitgebouwd met verblijfaccommodatie, en als centrum voor water- en paardensportrecreatie. In 2008 werd de site nog grotendeels vernieuwd, maar nu zijn er weer werken nodig. “Het provinciaal sportcentrum De Boerekreek heeft enkele concrete uitbreidingsvragen”, zegt gedeputeerde Annemie Charlier, van de provincie Oost-Vlaanderen. “Er is onder andere nood aan een polyvalente zaal en een nieuwe grotere opslagloods voor boten met werkatelier. Daarnaast zijn er ook enkele knelpunten die om een oplossing vragen, zoals een buurtweg doorheen het sportcentrum en te weinig parkeercapaciteit. Al deze vragen en knelpunten zijn nu samengebracht bij in een toekomstvisie. Om dat te kunnen uitvoeren, moeten delen van het gewestplan gewijzigd worden. Daarvoor wordt nu een plan opgemaakt.”

Polyvalente zaal

Er staat de komende jaren heel wat te gebeuren op de site. Er is in eerste instantie nood aan een nieuwe polyvalente ruimte. Dat is nodig omdat er vandaag te weinig overdekte ruimte is, en er ook nood is aan meer daglokalen en kleedkamers. De opbergloodsen en het werkatelier liggen vandaag op zowat 750 vierkante meter van het centrum. Dat is niet handig, en daarom moeten ook die binnenkort een plaatsje krijgen op de site zelf. De huidige loods is ook veel te klein om alle boten en materiaal een plaats te kunnen geven. De nieuwbouw komt ter hoogte van de administratie en de bestaande klaslokalen. Er komt op het domein ook een nieuwe stapmolen voor paarden, zodat de dieren ook in de wintermaanden genoeg beweging krijgen.

Meer parking

Ook de toegang tot de site zal aangepakt worden. Vandaag is die rommelig en onduidelijk. Ook de parking zal uitgebreid worden. Vandaag kunnen daar 40 tot 45 wagens parkeren, maar de bedoeling is om een parking te voorzien voor 70 tot 80 wagens. De nieuwe toegang naar de site zal ten zuiden van De Boerekreek komen, en daar zal dan ook de nieuwe grote parking liggen. De huidige parking wordt dan een parkzone. Er is ook nood aan een extra fietsenstalling voor bezoekers en het eigen personeel.

Bekijk de plannen

Iedereen kan de plannen nu inkijken en opmerkingen formuleren. Dat kan nog tot 14 februari volgend jaar op het gemeentehuis van Sint-Laureins, in het provinciaal administratief centrum op het Wilsonplein in Gent of via www.oost-vlaanderen.be/prupdeboerekreek.