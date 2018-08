Tweede stroompanne in week tijd 11 augustus 2018

Sint-Laureins is donderdagavond voor de tweede keer in een week tijd getroffen door een grote elektriciteitspanne. De ploegen van Eandis kwamen ter plaatse en nu zouden de problemen helemaal van de baan moeten zijn. "De nieuwe elektriciteitspanne was een uitloper van de grote panne van vorige week", zegt schepen Claudine Bonamie (Samen Anders). "De kabel kreeg blijkbaar niet voldoende voeding. Ondertussen werd de oorzaak gevonden en werd ons door Eandis bevestigd dat het probleem volledig opgelost is. Een pluim aan de medewerkers van Eandis voor de snelle interventie." (JSA)