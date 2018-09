Tweede inbraak in de Stenenschuur Sam Ooghe

04 september 2018

17u25 0 Sint-Laureins Inbrekers hebben deze namiddag voor de tweede keer toegeslagen in een woning in de Stenenschuur in Watervliet.

De 61-jarige eigenares werd verwittigd door de buren dat de deur van de woning openstond. Vorige week werd er ook al ingebroken in het pand, dat leeg staat maar wel bemeubeld is. De inbrekers konden de woning betreden via de achterdeur. Voorlopig is er geen spoor naar de daders.